BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Das Reifengeschäft dürfte sich mit Blick auf das erste Quartal robust entwickelt haben, schrieb Michael Filatov in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die makro-ökonomischen Herausforderungen stünden im Fokus./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 62,92EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 69

Kursziel alt: 69

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 69,00 € , was eine Steigerung von +9,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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