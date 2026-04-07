BERENBERG stuft CONTINENTAL AG auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Das Reifengeschäft dürfte sich mit Blick auf das erste Quartal robust entwickelt haben, schrieb Michael Filatov in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die makro-ökonomischen Herausforderungen stünden im Fokus./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 62,92EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Filatov
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 69
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