JPMORGAN stuft Rolls-Royce auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1320 auf 1500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Resultate für 2025 seien stark ausgefallen, die Risiken stiegen aber ebenfalls, schrieb David Perry am Montag. Er sieht Rolls-Royce wesentlich robuster./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:38 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 13,50EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 13,2

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

