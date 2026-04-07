JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterzulieferer habe zwar für dieses Jahr einen Rückgang der Umsätze und operativen Margen prognostiziert, dies spiegele jedoch die Auftragsentwicklung und die Kapazitätspläne wider, die für 2025 festgelegt worden seien, schrieb Janardan Menon am Montag im Nachgang zu den Ende März vorgelegten Jahreszahlen. Er sieht 2026 als Übergangsjahr mit sich verbessernden Grundtendenzen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 50,40EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Janardan Menon
Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 58
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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