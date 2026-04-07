JEFFERIES stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Suss Microtec von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterzulieferer habe zwar für dieses Jahr einen Rückgang der Umsätze und operativen Margen prognostiziert, dies spiegele jedoch die Auftragsentwicklung und die Kapazitätspläne wider, die für 2025 festgelegt worden seien, schrieb Janardan Menon am Montag im Nachgang zu den Ende März vorgelegten Jahreszahlen. Er sieht 2026 als Übergangsjahr mit sich verbessernden Grundtendenzen./ck/rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 50,40EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

