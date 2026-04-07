ANALYSE-FLASH
Goldman senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Neutral'
- Goldman Sachs senkt Kursziel Siemens Healthineers
- Analyst Felton überprüft Schätzungen vor Berichtssaison
- Vorsicht wegen Anteilsreduktion als Belastungsfaktor
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Siemens Healthineers bleibt er für das Diagnostikgeschäft eher vorsichtig. Auch das Thema Anteilsreduktion durch Siemens bleibe eine Belastung für die Aktie./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 36,01 auf Tradegate (07. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,13 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 40,35 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +17,45 %/+70,58 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
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Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
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Genau so ist es (siehe auch Artikel über Siemens in der November-Ausgabe des manager magazins). Kurzfristig kann der Kurs unter Druck kommen, sofern viele Siemens-Aktionäre die Healthineers-Aktie abstoßen (aus welchen Gründen auch immer, weil sie attraktivere Investments sehen, den Verkaufs-Betrag in Siemens-Aktien umwandeln etc.) Da der Free Float und das Handelsvolumen bei Healthineers steigt, wird die Aktie z.B. für Pensionsfonds und andere Institutionelle attraktiver.
Das ist so gut wie bei allen deutschen Automobilherstellern so. Das ist die abgestrafte deutsche Automobilbranche.
Siemens Mitteilung:
Das Unternehmen plant, 30 Prozent der Siemens Healthineers-Anteile vorzugsweise in Form einer Direktabspaltung an die Aktionäre der Siemens AG zu übertragen. Mittelfristig ist geplant, die Beteiligung auf eine Finanzbeteiligung zu reduzieren. Zudem bekräftigt Siemens seine progressive Dividendenpolitik, die auch nach der Entkonsolidierung von Siemens Healthineers fortgeführt wird. Die geplante Transaktion steht unter dem Vorbehalt abschließender regulatorischer Klärungen sowie der Zustimmung durch die Hauptversammlungen beider Unternehmen, Siemens und Siemens Healthineers.
Ich sehe das Contra: Mehr Anteile werden abgestoßen und auf den Markt gebracht was Druck auf Aktienkurs bringt.
Ich sehe das Pro: Streubesitz steigt, Unternehmen hat höheren Anteil im Dax, und wird interessanter für institutionelle Anleger mit hohen Vermögen.
Bin hier nicht investiert, aber in Siemens .