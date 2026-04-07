Goldman senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 36,01 auf Tradegate (07. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,13 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 40,35 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +17,45 %/+70,58 % bedeutet.