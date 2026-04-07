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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Kursziel Siemens Healthineers
    • Analyst Felton überprüft Schätzungen vor Berichtssaison
    • Vorsicht wegen Anteilsreduktion als Belastungsfaktor
    ANALYSE-FLASH - Goldman senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Neutral'
    Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 52 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor der Berichtssaison überprüfte Richard Felton am Dienstag seine Schätzungen und Anlagestorys der europäischen Medizintechnikausrüster für Krankenhäuser. Bei Siemens Healthineers bleibt er für das Diagnostikgeschäft eher vorsichtig. Auch das Thema Anteilsreduktion durch Siemens bleibe eine Belastung für die Aktie./ag/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Siemens Healthineers

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    -1,52 %
    -10,13 %
    -21,31 %
    -15,86 %
    -33,38 %
    -22,90 %
    -0,67 %
    ISIN:DE000SHL1006WKN:SHL100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie

    Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 36,01 auf Tradegate (07. April 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -1,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 40,35 Mrd..

    Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7800 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der Siemens Healthineers Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +17,45 %/+70,58 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: Goldman Sachs

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 37,55, was eine Steigerung von +5,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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