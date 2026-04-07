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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Angespannte Ruhe vor US-Fristablauf im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kehrt nach Osterpause nahezu unverändert zurück
    • Irankrieg treibt Ölpreise hoch und belastet Märkte
    • Trumps Ultimatum an Iran erhöht Risiko in Hormus
    Aktien Frankfurt Ausblick - Angespannte Ruhe vor US-Fristablauf im Iran-Krieg
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte sich am Dienstag kaum verändert aus dem langen Osterwochenende zurückmelden. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex zuletzt ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.140 Punkte.

    Der Iran-Krieg geht inzwischen in die sechste Woche und sorgt für stark gestiegene Ölpreise und im Gegenzug für deutliche Verluste an den Aktienmärkten. Seit dem letzten Handelstag in Deutschland am Gründonnerstag hat sich die Öl-Referenzsorte Brent mit Auslieferung im Juni um zwei Prozent auf etwas mehr als 111 US-Dollar verteuert. Seit Kriegsbeginn zog der Ölpreis um etwas mehr als die Hälfte an. Die Ölpreise sind derzeit der wichtigste Gradmesser für die Inflations- und Konjunktursorgen am Markt.

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    Im Fokus steht das Ultimatum des US-Präsidenten Donald Trump an Teheran. Vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet.

    Die Meerenge ist einer der global wichtigsten Transportwege - nicht nur für Öl und Flüssiggas. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf Trumps Drohung.

    Vor diesem Hintergrund dürften Rüstungswerte im Fokus bleiben. So notierten Rheinmetall im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate knapp ein Prozent über dem Xetra-Schluss vom Donnerstag.

    Die bei der Lufthansa für die Bereiche Technik, IT und Innovation zuständige Vorständin Grazia Vittadini warnte in einem Interview mit der Welt am Sonntag vor Versorgungsengpässen bei Flugtreibstoff. Einem Händler zufolge sollte das zwar nicht überraschen, könnte aber dennoch weiter auf die Stimmung drücken. Die Papiere notierten auf Tradegate rund ein halbes Prozent im Minus./la/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 7,47 auf Tradegate (07. April 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +11,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 72,22 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.071,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +8,21 %/+46,40 % bedeutet.




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