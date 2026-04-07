JEFFERIES stuft DANONE auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone vor den am 22. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 86 auf 82 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde aber auf "Buy" belassen. Außerhalb des Proteinbereichs sei das Wachstum immer noch mager, schrieb David Hayes am Sonntag. Der Analyst senkte seine Schätzungen für das operative Erlöswachstum für das erste Viertel und auch das Gesamtjahr und liegt damit unter den Konsensschätzungen. Er sieht unter anderem nur begrenzte Verbesserungen in Nordamerika./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 15:08 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 19:05 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 15:08 /
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 19:05 /
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 68,92EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:01 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 82
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