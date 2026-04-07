JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Richard Vosser rechnet mit einer starken Umsatzentwicklung, aber möglicherweise auch mit höheren Kosten, wie er am Montag in seiner Prognose für das erste Quartal schrieb./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST
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Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 175,7EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 160
Kursziel alt: 160
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