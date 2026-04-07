JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Richard Vosser rechnet mit einer starken Umsatzentwicklung, aber möglicherweise auch mit höheren Kosten, wie er am Montag in seiner Prognose für das erste Quartal schrieb./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 19:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 175,7EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.