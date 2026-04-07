BARCLAYS stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 100 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der breite Zielkorridor der Container-Reederei für das Gesamtjahr zeige die enorme Unsicherheit nach dem schwachen Jahresstart, schrieb Marco Limite am Montag. Er liegt mit seinen Prognosen am oberen Ende./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 15:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hapag-Lloyd Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 113,8EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marco Limite
Analysiertes Unternehmen: Hapag-Lloyd
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte