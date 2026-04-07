BARCLAYS stuft SAINT GOBAIN auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Saint-Gobain von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für Europas Hersteller leichter Baustoffe gebe es aktuell kein grünes Licht, schrieb Pierre Rousseau am Montag. Ganz aufgeben will er die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung trotz der Kriegsbelastungen jedoch noch nicht. Saint-Gobain bleibt sein Favorit./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 10:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 70,76EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Pierre Rousseau
Analysiertes Unternehmen: SAINT GOBAIN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 110
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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