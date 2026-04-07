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    AKTIE IM FOKUS

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    MTU weiter stabilisiert - Kepler Cheuvreux empfiehlt zum Kauf

    Für Sie zusammengefasst
    • MTU Aktien steigen nach Kepler Kaufempfehlung
    • Papiere stiegen auf Tradegate um 1,8 Prozent
    • Kepler Ziel 365 Euro mit etwa 15 Prozent Potenzial
    AKTIE IM FOKUS - MTU weiter stabilisiert - Kepler Cheuvreux empfiehlt zum Kauf
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von MTU haben am Dienstagmorgen nach der Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux an ihre jüngste Stabilisierung angeknüpft.

    Die Papiere des Triebwerkbauers stiegen auf der Handelsplattform Tradegate um 1,8 Prozent über ihren Xetra-Schluss vom Gründonnerstag auf 322 Euro.

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    Die Kepler-Experten kappten ihr Kursziel zwar auf 365 Euro, signalisieren damit allerdings gut 15 Prozent Erholungspotenzial. Um das aktuelle Kursniveau zu rechtfertigen, müssten ihre Schätzungen für 2030 um ein Fünftel niedriger liegen, so die Kepler-Analysten.

    Sie sehen die jüngste Kurskorrektur daher als gute Einstiegschance./ag/zb

    MTU Aero Engines

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    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 321 auf Tradegate (07. April 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MTU Aero Engines Aktie um +5,98 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von MTU Aero Engines bezifferte sich zuletzt auf 17,05 Mrd..

    MTU Aero Engines zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 438,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 380,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 500,00EUR was eine Bandbreite von +19,50 %/+57,23 % bedeutet.




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