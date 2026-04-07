BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 27,70EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ganesha Nagesha
Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 26
Kursziel alt: 25
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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