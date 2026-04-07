BARCLAYS stuft 1&1 auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für 1&1 von 19,00 auf 20,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ganesha Nagesha

Analysiertes Unternehmen: 1&1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 20,50

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

