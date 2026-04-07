Deutsche Anleihen
Kursverluste nach Osterpause
- Deutscher Rentenmarkt nach Ostern mit Kursverlusten
- Inflationssorgen durch höhere Ölpreise belasten
- Trumps Ultimatum an Iran über Straße von Hormus
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Rentenmarkt ist am Dienstag mit Kursverlusten aus der Osterpause gekommen. Vor dem Ablauf eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg bleibt Vorsicht an den Märkten Trumpf. Mit höheren Ölpreisen belasten Inflationssorgen den Rentenmarkt weiterhin. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,16 Prozent auf 125,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,01 Prozent.
Für US-Präsident Trump steht die Freigabe der Straße von Hormus derzeit im Fokus des Iran-Kriegs. Die Meerenge ist insbesondere für Öl und Flüssiggas ein wichtiger Transportweg. Trump stellte dem Iran erneut ein Ultimatum. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf die Drohung./jha/nas
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Erdgas - XD0002745517
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Erdgas. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
N
"Normalerweise" sollte der Gaspreis deutlich steigen.....aber scheinbar wird ja gerade massiv mannipuliert mit Shortverkäufen. (hat da jemand Zahlen/ Daten zu?)