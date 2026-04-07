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    Deutsche Anleihen

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    Kursverluste nach Osterpause

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutscher Rentenmarkt nach Ostern mit Kursverlusten
    • Inflationssorgen durch höhere Ölpreise belasten
    • Trumps Ultimatum an Iran über Straße von Hormus
    Deutsche Anleihen - Kursverluste nach Osterpause
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Rentenmarkt ist am Dienstag mit Kursverlusten aus der Osterpause gekommen. Vor dem Ablauf eines weiteren Ultimatums von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg bleibt Vorsicht an den Märkten Trumpf. Mit höheren Ölpreisen belasten Inflationssorgen den Rentenmarkt weiterhin. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,16 Prozent auf 125,41 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,01 Prozent.

    Für US-Präsident Trump steht die Freigabe der Straße von Hormus derzeit im Fokus des Iran-Kriegs. Die Meerenge ist insbesondere für Öl und Flüssiggas ein wichtiger Transportweg. Trump stellte dem Iran erneut ein Ultimatum. Vor dem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet. Ein Sprecher der iranischen Militärführung reagierte mit Spott auf die Drohung./jha/nas





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