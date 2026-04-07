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    Daldrup: Sehr gute Ausgangslage für 2026

    Die Daldrup & Söhne AG hat nach Darstellung von SMC-Research die EBIT-Marge im Jahr 2025 sehr deutlich verbessert. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet auf Basis einer komfortablen Auftragslage ein deutliches Wachstum in der aktuellen Periode und hat sein Kursziel erheblich angehoben.

    Daldrup & Söhne habe im letzten Jahr das EBIT bei einer leicht rückläufigen Gesamtleistung kräftig verbessert, um fast 30 Prozent auf 8,8 Mio. Euro. Damit sei die Marge von 12,7 auf 17,4 Prozent nach oben gesprungen. Auch, wenn sich das so sicher nicht in jedem Jahr realisieren lasse, da in diesem Fall das Projektportfolio sehr günstig gewesen sei, zeige das die erzielten deutlichen Effizienzfortschritte.

    Das schaffe eine gute Ausgangslage für das nun anstehende starke Wachstum auch der Gesamtleistung, die im laufenden Jahr von der Abarbeitung eines mehrjährigen Großauftrags erheblich profitieren werde. Die Analysten erwarten zudem weitere lukrative Großaufträge, da die Kapazitäten im Markt knapp seien und die Nachfrage, u.a. durch eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für Geothermieprojekte in Deutschland, weiter steige.

    Vor diesem Hintergrund haben die Analysten ihre Schätzungen zur weiteren Unternehmensentwicklung sehr deutlich angehoben, womit sich ihr Kursziel von bislang 18,20 auf 29,50 Euro erhöht habe. Auch nach der starken Entwicklung der Aktie sehen die Analysten damit ein Aufwärtspotenzial von mehr als 10 Prozent und bestätigen angesichts der starken Marktposition, der immer noch moderaten Bewertung mit einem KGV27e von rund 15 und der attraktiven Perspektiven das Votum „Buy“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.04.2026 um 8:45 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 07.04.2026 um 7:15 Uhr fertiggestellt und am 07.04.2026 um 8:30 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-07-SMC-Comment-Daldrup_frei.pdf

     

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Daldrup & Soehne Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 26,70EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 29,50 EUR


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