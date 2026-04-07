JPMORGAN stuft Tesla auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Die Auslieferungszahlen für das erste Quartal lägen unter den Markterwartungen, schrieb Ryan Brinkman am Montag. Ein Rekordanstieg nicht-verkaufter Autos verschlimmere die Sorgen hinsichtlich des freien Cashflows./ajx/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 02:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,98 % und einem Kurs von 303,3EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Ryan Brinkman
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 145
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ryan Brinkman
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 145
Kursziel alt: 145
Währung: USD
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