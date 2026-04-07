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    BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'

    BERNSTEIN RESEARCH stuft Kion auf 'Outperform'
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    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion von 71 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Höhere Kapitalkosten (WACC) seien der Hauptgrund für das gesenkte Kursziel, schrieb Philippe Lorrain am Montag. Den Staplerbauer sieht er weiter gut positioniert, um von langfristigen Intralogistik-Megatrends zu profitieren. Die Analysten-Telefonkonferenz mit Blick auf die anstehende Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal sei jedoch verwirrend gewesen./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 12:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 05:30 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 42,00EUR auf Tradegate (07. April 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Philippe Lorrain
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 63
    Kursziel alt: 71
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 63,00, was eine Steigerung von +52,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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