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    Iran greift Großraum Tel Aviv erneut mit Streumunition an

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran setzt in Raketenangriff erneut Streumunition ein
    • Warnsirenen in Tel Aviv, Bürger liefen in Schutzräume
    • HRW bezeichnet Angriffe als mögliche Kriegsverbrechen
    Iran greift Großraum Tel Aviv erneut mit Streumunition an
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem Raketenangriff auf den Großraum Tel Aviv hat der Iran nach israelischen Militärangaben erneut international geächtete Streumunition eingesetzt. Am Morgen heulten auch im Stadtzentrum der Küstenmetropole die Warnsirenen, die Bürger liefen in Schutzräume. Es waren dumpfe Explosionen zu hören.

    Der israelische TV-Sender berichtete, es habe etwa zehn Einschlagsorte gegeben. Dabei sei Sachschaden an Gebäuden und Fahrzeugen verursacht worden. Berichte zu Verletzten gab es zunächst nicht. Auch die Hafenstadt Eilat an der Südspitze Israels wurde nach Medienberichten mit Streumunition angegriffen.

    Eine Rakete mit Streumunition zerbricht häufig über dem Ziel in der Luft und verteilt dann Submunitionen, auch Bomblets genannt, über einem großen Gebiet. Die kleinen Geschosse können von der israelischen Luftabwehr kaum abgefangen werden.

    Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatte die iranischen Angriffe mit Streumunition auf israelische Bevölkerungszentren zuletzt verurteilt. Diese könnten auch Kriegsverbrechen darstellen, hieß es in dem Bericht./le/DP/jha





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