Chance von 128,26 Prozent p.a.!

Die Aktien von Adidas zeigten sich am Donnerstag letzter Woche trotz des enttäuschenden Ausblicks des US-Konkurrenten Nike resilient. Während die Nike-Aktie im US-Handel am Mittwoch und Donnerstag um knapp 18 Prozent auf 43,78 US-Dollar fiel, erholten sich die Papiere des deutschen Sportartikelherstellers in einem insgesamt starken Markt am Mittwoch. Am Donnerstag gaben sie jedoch um 1,46 Prozent nach. Die höhere Volatilität ist unter anderem auf die Politik des US-Präsidenten Donald Trump zurückzuführen. Zudem lassen sich die internen Probleme bei Nike nicht auf Adidas übertragen. Dies eröffnet Adidas weiterhin die Chance, seine Marktposition zu verbessern, da das Unternehmen sein Produktportfolio erweitert hat und von einem starken Markenimage profitiert.

Der Aktienkurs von Adidas notiert seit 10. März 2025 unter dem 200-Tage-EMA (exponentiell gleitender Durchschnitt), was längerfristig betrachtet auf eine Abwärtssequenz hindeutet. Mittlerweile wurde ein Kursniveau erreicht, das zuletzt vor der Ablösung des ehemaligen CEO Kasper Rorsted im Oktober 2022 gehandelt wurde. Blickt man weiter zurück, findet sich dieses Niveau bereits Mitte August 2016. Damals lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29,58. Im Jahr 2022 war das KGV mit 38,18 sogar deutlich höher. Seit Februar 2025 ist der Gewinn pro Aktie gestiegen, während der Aktienkurs nachgegeben hat. Die Konsensschätzung für das erwartete KGV im Jahr 2028 liegt mittlerweile bei 10,02 und entspricht damit dem niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aktie als unterbewertet. Derzeit notiert sie bei 134,90 Euro und hat kurzfristig betrachtet einen Boden ausgebildet. Im Vergleich zum Jahreshoch vom 13. Februar 2025 bei 263,80 Euro ist der Börsenwert des Dax-Konzerns um mehr als 48 Prozent gesunken. Das Tief vom 23. März 2026 bei 129,95 Euro lag deutlich unter der 200-Tage-Linie und deutet auf einen überverkauften Status hin. Die anschließende Gegenbewegung nach oben kann als natürliche Reaktion gewertet werden.

Adidas AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Adidas AG (FD6C2Z), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 19.06.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 100,00 Euro auf der Unterseite und 200,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 6. April 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,92 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 128,26 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 102,75 Euro fällt oder über den Widerstand bei 194,85 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf Adidas AG (Stand: 06.04.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD6C2Z Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 8,72 / 8,92 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 100,00 Euro Basiswert: Adidas AG obere KO-Schwelle: 200,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 134,90 Euro Laufzeit: 19.06.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 128,26 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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