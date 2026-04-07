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    Bewertungs-Ohrfeige

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    Ackman-Übernahme zeigt, wie billig Universal war – Aktie explodiert +40 %

    Mit einem Übernahmeangebot über 55,7 Milliarden Euro und 30,40 Euro je Aktie statt 17,10 Euro zwingt Ackman den Markt zur Neubewertung – die Aktie springt vorbörslich um über 40 Prozent.

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    Bewertungs-Ohrfeige - Ackman-Übernahme zeigt, wie billig Universal war – Aktie explodiert +40 %
    Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew

    Bill Ackman greift nach einem der größten Player der Musikindustrie: Seine Investmentgesellschaft Pershing Square Capital Management hat ein unverbindliches Übernahmeangebot für die Universal Music Group (UMG) vorgelegt. Die geplante Transaktion wird nach Berechnungen von Reuters mit rund 55,75 Milliarden Euro bewertet und kombiniert eine Barzahlung mit Aktienanteilen.

    Konkret bietet Pershing Square 9,4 Milliarden Euro in bar, was 5,05 Euro je Aktie entspricht, sowie zusätzlich 0,77 Aktien eines neu strukturierten Unternehmens für jede bestehende UMG-Aktie. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gegenwert von etwa 30,40 Euro je Aktie – ein Aufschlag von rund 78 Prozent auf den zuletzt beobachteten Kurs von 17,1 Euro. Die Börse reagierte prompt: Vorbörslich sprang die Aktie zeitweise um mehr als 40 Prozent, bevor sich der Kursgewinn zuletzt auf rund 12 Prozent reduzierte.

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    Die Finanzierung der Übernahme gilt laut Angaben als gesichert: Das Eigenkapital wird von Pershing Square und verbundenen Unternehmen bereitgestellt, während die Fremdfinanzierung bei Vertragsabschluss zugesagt werden soll. Im Zuge der Transaktion soll UMG mit Pershing Square SPARC Holdings fusionieren. Das daraus entstehende Unternehmen, "New UMG", soll künftig in den USA ansässig sein und an der New Yorker Börse notieren.

    Ackman begründet den Vorstoß mit einer deutlichen Unterbewertung des Musikriesen. Trotz operativer Stärke habe die Aktie "aufgrund einer Kombination von Problemen nachgelassen, die nichts mit der Leistung des Musikgeschäfts zu tun haben – und vor allem lassen sich alle diese Probleme mit dieser Transaktion lösen." Als Belastungsfaktoren nennt er unter anderem Unsicherheiten rund um die Beteiligung der Bolloré-Gruppe, die verzögerte US-Notierung sowie eine aus seiner Sicht "suboptimale" Kommunikation mit Investoren.

    Gleichzeitig würdigt der Investor die operative Entwicklung des Unternehmens: "Seit dem Börsengang von UMG haben Sir Lucian Grainge und das Management des Unternehmens hervorragende Arbeit geleistet, indem sie ein Künstlerportfolio von Weltklasse aufgebaut und weiter ausgebaut sowie eine starke Geschäftsentwicklung erzielt haben."

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    Die Universal Music Group, Heimat von Stars wie Taylor Swift und Lady Gaga, war 2021 aus dem französischen Medienkonzern Vivendi abgespalten und in Amsterdam an die Börse gebracht worden. Ackman hatte sich bereits zuvor dafür eingesetzt, die Hauptnotierung in die USA zu verlagern, da er die Aktie dort für liquider und näher an ihrem inneren Wert bewertet sieht. Die nun geplante Transaktion könnte genau diesen Schritt vollziehen – und gleichzeitig den Bewertungsabschlag beseitigen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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