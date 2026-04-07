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    Kerosinzuschlag explodiert

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    Flüge, Sprit, Rohstoffe: Indonesiens Regierung stemmt sich gegen den Kostendruck

    Indonesien kämpft an mehreren Fronten gegen den Preisdruck: höhere Flugpreise, subventionierter Kraftstoff und neue Abgaben auf Kohle und Gold.

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    Kerosinzuschlag explodiert - Flüge, Sprit, Rohstoffe: Indonesiens Regierung stemmt sich gegen den Kostendruck
    Foto: OpenAI

    Indonesien hat den Kerosinzuschlag um 28 Prozentpunkte auf 38 Prozent erhöht und den Fluggesellschaften erlaubt, die Inlandsflugpreise um bis zu 13 Prozent anzuheben, berichtete MT Newswires und bezieht sich dabei auf einen Bericht von Jakarta Post am Montag. Wie der indonesische Wirtschaftsminister Airlangga Hartarto erklärte, könne die Preisobergrenze für Flugtickets um 9 bis 13 Prozent angehoben werden, um den Fluggesellschaften bei der Bewältigung der gestiegenen Treibstoffkosten zu helfen.

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740

    Die Regierung werde die 11-prozentige Mehrwertsteuer auf Inlandsflüge übernehmen, was monatlich rund 1,3 Billionen Rupiah (76 Millionen US-Dollar) entspreche, um die Auswirkungen auf die Passagiere abzufedern, hieß es in dem Bericht. Dies erfolgt vor dem Hintergrund stark gestiegener Kerosinpreise in Indonesien, wo die Kosten für Flugbenzin seit März um mehr als 70 Prozent gestiegen sind. Laut dem Bericht werden die Behörden außerdem die Einfuhrzölle auf Flugzeugersatzteile abschaffen, um die Betriebskosten der Fluggesellschaften zu senken.

    Zudem wird Indonesien die subventionierten Kraftstoffpreise bis Ende 2026 beibehalten, wie Finanzminister Purbaya Yudhi Sadewa am Montag mitteilte. Dies berichtete Jakarta Globe am Montag. Subventioniertes Benzin kostet derzeit 10.000 Indonesische Rupiah (0,60 US-Dollar) pro Liter, Diesel hingegen 6.800 Rupiah pro Liter. Purbaya erklärte, das Finanzministerium habe fiskalische Szenarien für Ölpreise über der offiziellen Annahme von 70 US-Dollar pro Barrel vorbereitet und versicherte, der Staatshaushalt sei weiterhin ausreichend stabil, um solche Schocks abzufedern.

    Außerdem habe die Regierung Exportabgaben auf Kohle und Gold eingeführt und Sondergewinnsteuern auf Rohstoffe vorgeschlagen, um den Staatshaushalt zu stützen, berichtete das Nachrichtenportal.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 111,4USD auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 09:42 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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