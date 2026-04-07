Barclays hebt Ziel für United Internet - 'Equal Weight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 28,06 auf Tradegate (07. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,39 Mrd..

United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+24,73 % bedeutet.