ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für United Internet - 'Equal Weight'
- Barclays hebt Kursziel United Internet auf 26 Euro
- Einstufung bleibt auf Equal Weight unverändert
- Ganesha Nagesha passt Schätzungen nach Q4 2025 an
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen am Sonntag an die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 an. An der Einschätzung ändert sich nichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2026 / 18:18 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie
Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 28,06 auf Tradegate (07. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um +2,36 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,29 %.
Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,39 Mrd..
United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,91 %/+24,73 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Internet - 508903 - DE0005089031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Internet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In der heutigen Welt am Sonntag findet sich ein ganzseitiges Interview mit Dommermuth.