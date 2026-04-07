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    Aktien Asien

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    Zurückhaltung vor Ablauf von US-Ultimatum im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Märkte uneinheitlich und kaum bewegt
    • US-Ultimatum gegen Iran prägt die Marktstimmung
    • Samsung erzielt Rekordgewinn dank KI-Nachfrage
    Aktien Asien - Zurückhaltung vor Ablauf von US-Ultimatum im Iran-Krieg
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Dabei blieben die Veränderungen zumeist überschaubar.

    Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets, sprach von einem zurückhaltenden Geschäft. "Das Ultimatum der USA gegen den Iran bleibt vorerst das marktbestimmende Thema." Vor dem Ablauf des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an Teheran zeichnet sich keine Einigung ab. Während Trump seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken bekräftigte, falls Teheran nicht bis Mittwochnacht 2.00 Uhr die Straße von Hormus öffnet, verspottete ein Sprecher der iranischen Militärführung dies als "haltlose Drohungen" eines "wahnhaften" Präsidenten.

    Die Impulse der neuen Zahlen des Halbleiterschwergewichts Samsung waren in diesem Umfeld überschaubar. Das südkoreanische Unternehmen hatte im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms operativ so viel verdient wie noch nie. Der hohe Betriebsgewinn lag laut Experten vor allem an der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Die Aktie konnte anfänglich deutliche Gewinne allerdings nicht halten. Für die südkoreanische Börse reichte es immerhin zu einem leichten Plus.

    Der japanische Aktienmarkt Nikkei 225 endete mit 52.429,56 Punkten nahezu auf Vortagesniveau. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen für die verhaltene Tendenz auch auf die schwächer als erwarteten Haushaltsausgaben.

    Ähnlich sah es an den chinesischen Märkten aus. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien auf dem chinesischen Festland abbildet, trat ebenfalls auf der Stelle. In Hongkong fand unterdessen wegen eines Feiertags kein Handel statt.

    Besser sah es an der australischen Börse aus. Der S&P ASX 200 schloss mit 8.728,80 Punkten 1,74 Prozent höher. Das Land gilt als Profiteur hoher Öl- und Gaspreise./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,85 % und einem Kurs von 2.810 auf Tradegate (07. April 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um +18,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics (Spons. GDR) bezifferte sich zuletzt auf 655,84 Mrd..




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