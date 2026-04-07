JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Zu Mercedes schrieb er, dass die Geschäftsentwicklung im Pkw-Retailgeschäft im ersten Quartal durchwachsen gewesen sei, mit einem im Vorjahresvergleich womöglich etwas schwächeren Geschäft in Europa und einem Aufholen in den USA./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 53,00EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 62

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

