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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Wenig verändert - US-Ultimatum gegen Iran im Blick

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger nach langem Osterwochenende vorsichtig
    • US-Ultimatum gegen Iran bleibt marktbestimmend
    • Dax kaum verändert MDax +0,1 Prozent EuroStoxx -0,1
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Wenig verändert - US-Ultimatum gegen Iran im Blick
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Osterwochenende haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Dienstag nur wenig.

    Das Ultimatum der USA gegen den Iran bleibe vorerst das marktbestimmende Thema, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Vor seinem Ablauf am Mittwoch um 2.00 Uhr zeichnet sich keine Einigung ab. US-Präsident Donald Trump bekräftigte seine Warnung vor einer "völligen Zerstörung" aller iranischen Kraftwerke und Brücken, falls Teheran nicht die Straße von Hormus öffnet.

    Der Leitindex Dax notierte geringfügig im Plus bei 23.188 Punkten. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten legte um 0,1 Prozent auf 28.949 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx ging es hingegen um 0,1 Prozent abwärts./la/jha/





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