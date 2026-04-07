JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Autobranche. Mit Blick auf die anstehenden Gespräche zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode schrieb er: Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten. Angesichts seiner erst gegen Ende März überarbeiteten Schätzungen für Renault nahm er für die Franzosen keine weiteren Änderungen vor./ck/agVeröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 30,04EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 31

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

