DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Sie warte auf eine Umsatzstabilisierung, schrieb Nizla Naizer in der am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung der jüngsten Geschäftszahlen des Kochboxenkonzerns./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 4,00EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 5,00 € , was eine Steigerung von +25,85% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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