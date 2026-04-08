Carvana unter Druck: Bank of America kappt Kaufempfehlung

Aus Sicht des Analysten Michael McGovern hat sich das Chancen-Risiko-Verhältnis kurzfristig spürbar verändert. Zwar bescheinigt er dem Management weiterhin eine starke operative Umsetzung und ein hohes Wachstum. Doch könnten neue Belastungsfaktoren aus Konjunktur und Branche den Spielraum einengen.

Die Carvana-Aktie hat in den vergangenen Jahren eine spektakuläre Aufholjagd hingelegt, doch nun wird der Ton an der Wall Street vorsichtiger. So hat die Bank of America die Einstufung für den Online-Gebrauchtwagenhändler von "Buy" auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel von 400 auf 360 US-Dollar reduziert.

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Besonders im Blick stehen dabei die gestiegenen Energiepreise durch den Iran-Krieg. Laut der Bank of America sind die Benzinpreise in den USA seither um mehr als 30 Prozent gestiegen. Dies könnte vor allem jüngere und einkommensschwächere Verbraucher treffen, die für den Gebrauchtwagenmarkt besonders wichtig seien.

Carvana versuche zwar, mit attraktiveren Finanzierungskonditionen Marktanteile zu gewinnen. Steigende Renditen bei zweijährigen US-Staatsanleihen könnten jedoch diesen Hebel schwächen und die Margen belasten. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb. Konkurrent CarMax hat bereits signalisiert, bei Gebrauchtwagen geringere Margen in Kauf zu nehmen, um aggressiver um Kunden zu werben.

Die Carvana-Aktie hat 2026 bereits rund 26 Prozent verloren. Auf Sicht von zwölf Monaten steht dennoch ein Plus von 93 Prozent zu Buche.

Die Mehrheit der Analysten bleibt weiterhin bullish bei Carvana. Laut CNBC Pro haben derzeit neun Analysten ein "Strong-Buy-Rating", neun ein "Buy-Rating". Sieben raten zum Halten und ein Analyst hat ein "Underperform-Rating". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 420,92 US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



