    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarvana Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Carvana Registered (A)

    Online-Gebrauchtwagenhändler

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Carvana unter Druck: Bank of America kappt Kaufempfehlung

    Nach der Mega-Rallye wächst die Skepsis: Bank of America stuft Carvana herab. Steigende Spritpreise, Margendruck und neue Konkurrenz stellen die jüngste Kursschwäche in ein noch düstereres Licht.

    Für Sie zusammengefasst
    Online-Gebrauchtwagenhändler - Carvana unter Druck: Bank of America kappt Kaufempfehlung
    Foto: Nikolas Kokovlis - NurPhoto

    Die Carvana-Aktie hat in den vergangenen Jahren eine spektakuläre Aufholjagd hingelegt, doch nun wird der Ton an der Wall Street vorsichtiger. So hat die Bank of America die Einstufung für den Online-Gebrauchtwagenhändler von "Buy" auf "Neutral" gesenkt und das Kursziel von 400 auf 360 US-Dollar reduziert.

    Aus Sicht des Analysten Michael McGovern hat sich das Chancen-Risiko-Verhältnis kurzfristig spürbar verändert. Zwar bescheinigt er dem Management weiterhin eine starke operative Umsetzung und ein hohes Wachstum. Doch könnten neue Belastungsfaktoren aus Konjunktur und Branche den Spielraum einengen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bank of America!
    Long
    47,37€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 11,31
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,93€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 11,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Besonders im Blick stehen dabei die gestiegenen Energiepreise durch den Iran-Krieg. Laut der Bank of America sind die Benzinpreise in den USA seither um mehr als 30 Prozent gestiegen. Dies könnte vor allem jüngere und einkommensschwächere Verbraucher treffen, die für den Gebrauchtwagenmarkt besonders wichtig seien.

    Carvana versuche zwar, mit attraktiveren Finanzierungskonditionen Marktanteile zu gewinnen. Steigende Renditen bei zweijährigen US-Staatsanleihen könnten jedoch diesen Hebel schwächen und die Margen belasten. Gleichzeitig verschärft sich der Wettbewerb. Konkurrent CarMax hat bereits signalisiert, bei Gebrauchtwagen geringere Margen in Kauf zu nehmen, um aggressiver um Kunden zu werben.

    Die Carvana-Aktie hat 2026 bereits rund 26 Prozent verloren. Auf Sicht von zwölf Monaten steht dennoch ein Plus von 93 Prozent zu Buche. 

    Carvana Registered (A)

    +1,56 %
    +6,01 %
    +0,07 %
    -29,42 %
    +86,68 %
    +3.073,48 %
    +15,37 %
    +3.367,43 %
    ISIN:US1468691027WKN:A2DPW1

    Die Mehrheit der Analysten bleibt weiterhin bullish bei Carvana. Laut CNBC Pro haben derzeit neun Analysten ein "Strong-Buy-Rating", neun ein "Buy-Rating". Sieben raten zum Halten und ein Analyst hat ein "Underperform-Rating". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 420,92 US-Dollar.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana unter Druck: Bank of America kappt Kaufempfehlung Nach der Mega-Rallye wächst die Skepsis: Bank of America stuft Carvana herab. Steigende Spritpreise, Margendruck und neue Konkurrenz stellen die jüngste Kursschwäche in ein noch düstereres Licht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     