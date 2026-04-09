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    Ihre wichtigsten Termine

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    Spannende Analysten-Updates von: AstraZeneca, Dow, Nokia, OMV und UPM Kymmene

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Spannende Analysten-Updates von: AstraZeneca, Dow, Nokia, OMV und UPM Kymmene
    Foto: Marcus Brandt/dpa

    Unternehmenstermine

    07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q1-Umsatz
    10:00 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Hauptversammlung
    13:00 Uhr, Finnland: Nokia, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, USA: Dow, Hauptversammlung
    15:30 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Hauptversammlung

    Konjunkturdaten

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    Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 2/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 2/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
    08:00 Uhr, Deutschland: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25
    08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 2/26
    11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 2/26
    14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

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    Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00DeutschlandDEUIndustrial Production s.a. (MoM)
    08:00DeutschlandDEUIndustrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
    08:00DeutschlandDEUTrade Balance s.a.
    12:45Euro ZoneEURRede von Sleijpen der EZB
    14:30USAUSABruttoinlandsprodukt annualisiert
    14:30USAUSAPersönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat)
    14:30USAUSAPrivatausgaben
    14:30USAUSAPersönliches Einkommen (Monat)
    14:30USAUSAKernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures - Price Index (YoY)
    14:30USAUSAGross Domestic Product Price Index
    14:30USAUSAInitial Jobless Claims
    14:30USAUSACore Personal Consumption Expenditures (QoQ)
    14:30USAUSAPersonal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    07:45 WebinarWH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    16:00 WebinarWH SelfInvest: Neuheit: Marteffekt auf Momentum-Basis
    alle Webinare anzeigen »

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