Ihre wichtigsten Termine
Spannende Analysten-Updates von: AstraZeneca, Dow, Nokia, OMV und UPM Kymmene
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:30 Uhr, Österreich: OMV, Q1-Umsatz
10:00 Uhr, Österreich: Raiffeisen International, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Finnland: UPM Kymmene, Hauptversammlung
13:00 Uhr, Finnland: Nokia, Hauptversammlung
14:00 Uhr, USA: Dow, Hauptversammlung
15:30 Uhr, Großbritannien: AstraZeneca, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
Polen: Zentralbank, Zinsentscheid
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland: Handelsbilanz 2/26
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 2/26
08:00 Uhr, Deutschland: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
08:00 Uhr, Deutschland: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25
08:00 Uhr, Rumänien: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 2/26
11:00 Uhr, Griechenland: Industrieproduktion 2/26
14:30 Uhr, USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 Uhr, USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
16:00 Uhr, USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)
Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 09.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 08:00 DEU Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) 08:00 DEU Trade Balance s.a. 12:45 EUR Rede von Sleijpen der EZB 14:30 USA Bruttoinlandsprodukt annualisiert 14:30 USA Persönliche Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Monat) 14:30 USA Privatausgaben 14:30 USA Persönliches Einkommen (Monat) 14:30 USA Kernrate der persönlichen Konsumausgaben - Preisindex (Jahr) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures - Price Index (YoY) 14:30 USA Gross Domestic Product Price Index 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 USA Core Personal Consumption Expenditures (QoQ) 14:30 USA Personal Consumption Expenditures Prices (QoQ)
Webinare
|Zeit
|Thema
|07:45
|Webinar
|WH SelfInvest: Livehandel von DAX, EUR und Co.
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|08:45
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Neuheit: Marteffekt auf Momentum-Basis
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