DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 70 auf 65 Euro gesenkt. Gael de-Bray kürzte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028, bleibt aus Bewertungsgründen aber auf "Buy"./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 41,46EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.