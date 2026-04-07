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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kion auf 'Buy'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 70 auf 65 Euro gesenkt. Gael de-Bray kürzte in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2028, bleibt aus Bewertungsgründen aber auf "Buy"./rob/ajx/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 07:55 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 41,46EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:21 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: Kion
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 65
    Kursziel alt: 70
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



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