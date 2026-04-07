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    Humana Aktie dreht auf +12,40 % - 07.04.2026

    Am 07.04.2026 ist die Humana Aktie, bisher, um +12,40 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Humana Aktie.

    Besonders beachtet! - Humana Aktie dreht auf +12,40 % - 07.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Humana Inc. ist ein US-Krankenversicherer mit Fokus auf Medicare Advantage, Medicaid und Zusatzversicherungen. Zudem bietet das Unternehmen Gesundheitsmanagement, Home-Health-Services und Apothekenleistungen. Humana zählt zu den führenden Medicare-Anbietern. Wichtige Konkurrenten sind UnitedHealth, CVS/Aetna, Cigna und Anthem/Elevance. Stärke: starke Position im Seniorenmarkt und integrierte Versorgungsmodelle.

    Humana Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 07.04.2026

    Mit einer Performance von +12,40 % konnte die Humana Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Humana Aktie. Nach einem Plus von +1,41 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 174,00. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Humana Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,12 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Humana Aktie damit um +21,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Humana einen Rückgang von -20,36 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

    Humana Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +21,16 %
    1 Monat +13,92 %
    3 Monate -27,12 %
    1 Jahr -24,65 %

    Informationen zur Humana Aktie

    Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,01 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, CVS Health und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,83 %. CVS Health notiert im Plus, mit +6,72 %. Centene notiert im Plus, mit +4,96 %. Unitedhealth Group legt um +8,15 % zu Elevance Health notiert im Plus, mit +7,36 %.

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    Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Humana

    +14,14 %
    +21,13 %
    +14,43 %
    -27,83 %
    -20,69 %
    -64,05 %
    -49,09 %
    +13,37 %
    +2.038,00 %
    ISIN:US4448591028WKN:856584



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    Verfasst von Markt Bote
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