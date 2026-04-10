Ihre wichtigsten Termine
Heute im Fokus: Sodexo, Swiss Re sowie US-Konjunkturdaten
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Frankreich: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux
09:30 Uhr, Schweiz: Swiss Re, Hauptversammlung
Konjunkturdaten
01:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 3/26
03:00 Uhr, Korea: Zentralbank, Zinsentscheid
03:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 3/26
03:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 3/26
08:00 Uhr, Deutschland: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Deutschland. Baupreise für Wohngebäude 2/26
08:00 Uhr, Norwegen: Verbraucherpreise 3/26
08:00 Uhr, Norwegen: Industrieproduktion 2/26
09:00 Uhr, Österreich: Industrieproduktion 2/26
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 2/26
14:30 Uhr, USA: Verbraucherpreise 3/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 3/26
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang Industrie 2/26
16:00 Uhr, USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig)
16:00 Uhr, USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig)
18:00 Uhr, Russland: BIP Jahr 2025
18:00 Uhr, Russland: BIP Q4/25
18:00 Uhr, Russland: Verbraucherpreise 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 10.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) 08:00 DEU Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) 12:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 12:00 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht 14:30 CAN Arbeitslosenquote 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 14:30 CAN Durchschnittliche Stundenlöhne (Jahr) 14:30 USA Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 CAN Net Change in Employment 16:00 USA UoM 5-year Consumer Inflation Expectation 16:00 USA Michigan Consumer Sentiment Index 16:00 USA Factory Orders (MoM) 16:00 USA UoM 1-year Consumer Inflation Expectations 16:00 USA Michigan Consumer Expectations Index 20:00 USA Monthly Budget Statement
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|12.04. 18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: Tradebesprechung - Was ist Lust und was ist Pflicht? (mit Michael Voigt und Jochen Schmidt)
|13.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|13.04. 10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|13.04. 15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
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