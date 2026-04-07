Griechenland zahlt bis zu 60 Euro Zuschuss für Spritkosten

ATHEN (dpa-AFX) - Angesichts gestiegener Energiepreise infolge des Iran-Krieges hat die griechische Regierung einen Zuschuss für Kraftstoffkosten aufgelegt. Anspruchsberechtigte können bis Ende April Anträge für den sogenannten "Fuel Pass" stellen, wie die Behörden mitteilten. Anspruch auf die Unterstützung haben Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen.

Die Antragstellung erfolgt online über ein staatliches Portal unter Verwendung persönlicher Zugangsdaten des Steueramts. Die Auszahlung erfolgt entweder über eine digitale Debitkarte oder per Überweisung auf ein Bankkonto.

Wie viel Geld gibt es?



Die Höhe des Zuschusses ist nach Fahrzeugtyp und Region gestaffelt: Für Autos beträgt er 50 Euro auf dem Festland und 60 Euro in Inselregionen, für Motorräder 30 beziehungsweise 35 Euro. Die Regelung gilt für die Monate April und Mai.

Die konservative Regierung kündigte an, bei einer weiteren Verschärfung der Lage zusätzliche Maßnahmen zu prüfen. Diese hingen von der weiteren Entwicklung im Nahen Osten ab, hieß es./tt/DP/nas



