Wirtschaft
Dax startet nach Ostern leicht im Minus - Trumps Ultimatum im Blick
"Anleger stehen heute vor einer fast unlösbaren Aufgabe", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Sie müssen preisen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Deals zwischen den USA und dem Iran ist. Und für diesen Deal verbleibt nur noch der heutige Tag." Aktuell sprechen die unterschiedlichen Assetklassen eine unterschiedliche Sprache. "Während der Ölpreis erneut ansteigt, zeigen sich Aktien und Renten eher entspannt. Die Wallstreet hat den gestrigen Ostermontag mit moderaten Gewinnen beendet." Ein Scheitern der Verhandlungen und eine neue heftige Angriffswelle könnten neue Schockwellen durch die Märkte schicken, so Altmann.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8664 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 111,10 US-Dollar; das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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Community Beiträge zu FMC - 871138 - US3024913036
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Obwohl die finanzielle Lage angespannt ist, gibt es keine Hinweise auf eine bevorstehende Insolvenz:
Die Liquidität ist mit $498 Mio. Cash noch vorhanden.
Die strategischen Schritte (Verkauf Indien-Geschäft, Produktionsverlagerung, neue Produkte) zielen auf langfristige Stabilisierung.
Was allerdings stimmt: FMC Corporation hat eine über 85%ige Reduktion der Quartalsdividende angekündigt:
Die Begründung für die Kürzung soll die Finanzierungslast um $250 Mio. senken und mehr freien Cashflow für Schuldenabbau freimachen.
Brutal, aber die Aktie ist immer noch zu teuer . Ds faesst erstmal keiner an und wenn die Chinesen naechstes jahr die Sojabohnen der Amis nicht mehr abnehmen, dann gute Nacht..... Der Chart sieht nach Inso aus...