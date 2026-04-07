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    Dax startet nach Ostern leicht im Minus - Trumps Ultimatum im Blick

    Wirtschaft - Dax startet nach Ostern leicht im Minus - Trumps Ultimatum im Blick
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.120 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Gründonnerstag. An der Spitze der Kursliste rangierten FMC, MTU und Brenntag, am Ende Siemens Energy, SAP und Scout24.

    "Anleger stehen heute vor einer fast unlösbaren Aufgabe", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Sie müssen preisen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Deals zwischen den USA und dem Iran ist. Und für diesen Deal verbleibt nur noch der heutige Tag." Aktuell sprechen die unterschiedlichen Assetklassen eine unterschiedliche Sprache. "Während der Ölpreis erneut ansteigt, zeigen sich Aktien und Renten eher entspannt. Die Wallstreet hat den gestrigen Ostermontag mit moderaten Gewinnen beendet." Ein Scheitern der Verhandlungen und eine neue heftige Angriffswelle könnten neue Schockwellen durch die Märkte schicken, so Altmann.

    Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1542 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8664 Euro zu haben.

    Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 111,10 US-Dollar; das waren 1,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.


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