Carl Zeiss Meditec Aktie startet durch - 07.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,02 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Carl Zeiss Meditec Aktie. Nach einem Plus von +0,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 25,90€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec in den letzten drei Monaten Verluste von -41,09 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,77 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,32 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Carl Zeiss Meditec eine negative Entwicklung von -37,56 % erlebt.

Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,77 % 1 Monat +4,32 % 3 Monate -41,09 % 1 Jahr -47,03 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,33 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Johnson & Johnson und Co.

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,81 %.

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Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.