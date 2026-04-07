DeFi Technologies Aktie klettert deutlich - 07.04.2026

Obwohl sich die DeFi Technologies Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -12,89 % hinnehmen.

Die DeFi Technologies Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +9,45 % auf 0,6950€ zulegen. Das sind +0,0600 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DeFi Technologies Aktie. Nach einem Plus von +6,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 0,6950€, mit einem Plus von +9,45 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die DeFi Technologies Aktie damit um +57,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,40 %. Im Jahr 2026 gab es für DeFi Technologies bisher ein Plus von +5,19 %.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +57,72 % 1 Monat +20,40 % 3 Monate -12,89 % 1 Jahr -56,12 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der DeFi-Technologies-Aktie. Debatten drehen sich um intraday-Aufschwünge (ca. +19%), Verschuldung/kein Nettogewinn und die geprüften Jahreszahlen 2025 mit Rekordumsatz (99,1 Mio. USD) und Nettogewinn (62,7 Mio. USD). Themen: Regulierungshürden, Sammelklage, möglicher NASDAQ-Ausschluss. Perspektiven zu Umsatz/Gewinn und Updates via Podcast/Links werden diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 273,59 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Ob die DeFi Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DeFi Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.