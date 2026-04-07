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    Plug Power Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 07.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Plug Power Aktie bisher um +8,73 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.

    Besonders beachtet! - Plug Power Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 07.04.2026
    Foto: Mike Dot - stock.adobe.com

    Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

    Plug Power aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 07.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,73 % konnte die Plug Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Plug Power Aktie. Nach einem Plus von +7,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,2675, mit einem Plus von +8,73 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Plug Power Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +12,49 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Plug Power Aktie damit um +23,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Plug Power +35,59 % gewonnen.

    Plug Power Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,25 %
    1 Monat +29,51 %
    3 Monate +12,49 %
    1 Jahr +118,18 %

    Informationen zur Plug Power Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Plug Power

    ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +1,11 %. Ballard Power Systems notiert im Minus, mit -1,07 %.

    Plug Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Plug Power

    +11,41 %
    +25,33 %
    +31,70 %
    +14,40 %
    +118,18 %
    -73,49 %
    -92,25 %
    +28,00 %
    -96,31 %
    ISIN:US72919P2020WKN:A1JA81



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