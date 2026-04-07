Plug Power Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 07.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,73 % konnte die Plug Power Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,59 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Plug Power Aktie. Nach einem Plus von +7,59 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 2,2675€, mit einem Plus von +8,73 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Plug Power entwickelt Wasserstoff-Brennstoffzellen und Infrastruktur (Elektrolyseure, Betankung, grüner H2) für Industrie, Logistik und Energie. Ziel ist ein integriertes H2-Ökosystem. Marktstellung: Pionier im US-Brennstoffzellenmarkt, aber defizitär und kapitalintensiv. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Bloom Energy, Nel, ITM. USP: vertikale Integration von Produktion, Speicherung und Anwendung aus einer Hand.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Plug Power Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +12,49 %.

Allein seit letzter Woche ist die Plug Power Aktie damit um +23,25 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,51 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Plug Power +35,59 % gewonnen.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +23,25 % 1 Monat +29,51 % 3 Monate +12,49 % 1 Jahr +118,18 %

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. € wert.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Plug Power

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,49 %. NEL ASA notiert im Plus, mit +1,11 %. Ballard Power Systems notiert im Minus, mit -1,07 %.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.