Continental-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Da das erste Quartal für den Reifenhersteller gut gelaufen sein sollte, bekräftigten Experten in der Erwartung eines soliden Zahlenwerkes mit Kurszielen von bis zu 90 Euro (UBS) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Continental-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in auf dem Weg zu den hohen Kurszielen zumindest wieder auf 66 Euro zulegen kann.

Mit der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) ging es nach der Seitwärtsbewegung vom vergangenen Sommer innerhalb der Bandbreite von 55 bis 60 Euro ab Mitte Oktober 2025 kräftig nach oben. Nachdem der Aktienkurs am 25.2.26 bei 75,36 Euro ein neues 12-Monats-Hoch erreichte, gab er nach dem Ausbruch des Nahost-Krieges bis Mitte März auf bis zu 57 Euro nach. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 62,50 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 64 Euro

Der BNP Paribas-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 64 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000PK6N2T6, wurde beim Aktienkurs von 62,50 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro gehandelt.

Gelingt der Continental-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 66 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,41 Euro (+37 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 59,00 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 59,00 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN6VDE7, wurde beim Aktienkurs von 62,50 Euro mit 0,41 – 0,42 Euro taxiert.

Kann die Continental-Aktie in absehbarer Zeit auf 66 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,70 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 57,976 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 57,976 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA0E4N9, wurde beim Aktienkurs von 62,50 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 66 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,80 Euro (+63 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.