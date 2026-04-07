ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Aurubis auf 'Buy' - Ziel noch auf 176 Euro
- Warburg Research hebt Kursziel Aurubis auf 176 Euro
- Aktie von Hold auf Buy hochgestuft durch Warburg
- Metalle treiben Gewinne und stärken Recycling
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis von 141 auf 176 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Entwicklung bei Metallen treibe die Gewinne an, schrieb Stefan Augustin in seiner Neubewertung des Kupferkonzerns vom Dienstag. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema Europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 155,4 auf Tradegate (07. April 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +8,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,13 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -17,98 %/+11,04 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 176 Euro
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Jetzt drohen Fahrverbote, Firmenpleiten und dem Klima bringt es nichts