Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Mercedes-Benz, Goldman Sachs, Goodyear & R+V Versicherung
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
11:00 Uhr, Deutschland: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
13:00 Uhr, Portugal: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
13:30 Uhr, USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
22:30 Uhr, USA: Goodyear, Hauptversammlung
Deutschland: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26
Konjunkturdaten
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:00 Uhr, Polen: Leistungsbilanz 2/26
14:00 Uhr, Polen: Handelsbilanz 2/26
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 13.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:00 USA IWF Treffen 14:15 EUR EZB-Mitglied De Guindos spricht
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|10:30
|Webinar
|WH SelfInvest: Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien
|15:20
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
|18:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 2 profitable Strategien für Berufstätige
|14.04. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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