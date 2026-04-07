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    Rekordaufschlag bei Aramco

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    Öl-Schock aus Saudi-Arabien: Aramco erhöht die Preise

    Saudi Aramco hebt die Ölpreise drastisch an. Hinter dem Schritt steckt weit mehr als Marktlogik.

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    Rekordaufschlag bei Aramco - Öl-Schock aus Saudi-Arabien: Aramco erhöht die Preise
    Foto: OpenAI

    Saudi-Arabien, größter Ölexporteur, hat die Preise für seine Ölsorten auf Rekordniveau angehoben, wie Dow Jones berichtet. Der staatliche Ölproduzent Saudi Aramco hat am Montag den offiziellen Verkaufspreis für Mai-Lieferungen seines Arab Light-Rohöls nach Asien auf 19,50 US-Dollar über den regionalen Referenzpreisen Oman/Dubai festgelegt. Asien ist der größte Abnehmer von Rohöl aus dem Nahen Osten, im April lag der Aufschlag noch bei 2,50 US-Dollar pro Barrel. 

    Der von Aramco festgesetzte offizielle Verkaufspreis ist kein Spotpreis, sondern ein Aufschlag auf den regionalen Referenzkorb Oman/Dubai. Wenn Arab Light für Asien nun bei 19,50 US-Dollar über Oman/Dubai liegt, ist das vor allem ein Signal, wie knapp und risikobehaftet Nahost-Rohöl derzeit eingeschätzt wird. Rohöl aus dem Nahen Osten ist durch die Störungen rund um die Straße von Hormus zum teuersten Öl der Welt geworden, wie Reuters berichtet.  

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    Die Preise für andere saudische Ölsorten, die nach Asien exportiert werden, wurden ebenfalls um 17 US-Dollar pro Barrel angehoben. Aramco erhöhte die Preise für Sorten, die nach Nordwesteuropa und in den Mittelmeerraum verkauft werden, um 25 US-Dollar pro Barrel über die regionalen Referenzpreise hinaus. US-Kunden mussten eine Preiserhöhung von 10 US-Dollar pro Barrel hinnehmen. 

    Asien ist für Saudi Aramco der entscheidende Absatzmarkt. Asiatische Raffinerien kaufen rund 80 Prozent der seewärtigen Aramco-Exporte, wie Reuters berichtet. 

    Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und ihre Verbündeten einigten sich unterdessen auf eine Erhöhung der Ölförderquoten um 206.000 Barrel pro Tag für den Monat Mai. OPEC äußerte zudem Besorgnis über Angriffe auf Energieanlagen und warnte davor, dass kostspielige und zeitaufwändige Reparaturen die allgemeine Versorgungssicherheit beeinträchtigen würden. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

     

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    Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 109,8USD auf Lang & Schwarz (07. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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