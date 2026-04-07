Öl-Schock aus Saudi-Arabien: Aramco erhöht die Preise

Saudi-Arabien, größter Ölexporteur, hat die Preise für seine Ölsorten auf Rekordniveau angehoben, wie Dow Jones berichtet. Der staatliche Ölproduzent Saudi Aramco hat am Montag den offiziellen Verkaufspreis für Mai-Lieferungen seines Arab Light-Rohöls nach Asien auf 19,50 US-Dollar über den regionalen Referenzpreisen Oman/Dubai festgelegt. Asien ist der größte Abnehmer von Rohöl aus dem Nahen Osten, im April lag der Aufschlag noch bei 2,50 US-Dollar pro Barrel.

Der von Aramco festgesetzte offizielle Verkaufspreis ist kein Spotpreis, sondern ein Aufschlag auf den regionalen Referenzkorb Oman/Dubai. Wenn Arab Light für Asien nun bei 19,50 US-Dollar über Oman/Dubai liegt, ist das vor allem ein Signal, wie knapp und risikobehaftet Nahost-Rohöl derzeit eingeschätzt wird. Rohöl aus dem Nahen Osten ist durch die Störungen rund um die Straße von Hormus zum teuersten Öl der Welt geworden, wie Reuters berichtet.