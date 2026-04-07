AKTIE IM FOKUS
Aurubis gefragt - Warburg avisiert Rückkehr auf Rekordniveau
- Aktie kletterte nach Warburg-Empfehlung um 3 Prozent
- Papiere durchbrachen 21-Tage-Linie und Korrekturtrend
- Analyst setzt Kursziel 176 Euro und sieht Erholung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aurubis sind am Dienstag nach der Kaufempfehlung von Warburg mit plus 3 Prozent auf 156,50 Euro geklettert. Damit liefen die Papiere der Kupferhütte sowohl ihre 21-Tage-Linie als auch den seit Ende Februar vorherrschenden Korrekturtrend an.
Warburg-Analyst Stefan Augustin setzte ein Kursziel von 176 Euro an und traut den Papieren die Rückkehr an den Rekord von Ende Februar zu. Seither hatten die Aktien bis zu 20 Prozent an Wert verloren.
Der Experte ist sehr optimistisch für das Metall-Produktgeschäft in den kommenden Jahren. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie
Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 155,4 auf Tradegate (07. April 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +8,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,13 Mrd..
Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -17,98 %/+11,04 % bedeutet.
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