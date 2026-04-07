Aurubis gefragt - Warburg avisiert Rückkehr auf Rekordniveau

Der Experte ist sehr optimistisch für das Metall-Produktgeschäft in den kommenden Jahren. Zudem passten die Hamburger gut ins Thema europäische Souveränität mit ihrem Zugang zu strategischen Ressourcen durch Recycling./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,97 % und einem Kurs von 155,4 auf Tradegate (07. April 2026, 09:36 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um +8,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,63 %.

Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,13 Mrd..

Aurubis zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 153,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 176,00EUR was eine Bandbreite von -17,98 %/+11,04 % bedeutet.