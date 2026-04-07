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    Ringmetall: Starke Position wird genutzt

    Ringmetall hat nach Darstellung von SMC-Research den Akquisitionskurs fortgesetzt, was die Basis für ein fortgesetztes Umsatz- und Ergebniswachstum schafft. SMC-Analyst Holger Steffen sieht prinzipiell ein hohes Kurspotenzial, stuft die Aktie aber mit Hold ein, bis der konjunkturelle Gegenwind abnimmt.

    Ringmetall könne laut SMC-Research aus einer Position der Stärke heraus die Marktposition mit Übernahmen kontinuierlich weiter ausbauen. Der Fokus sei hier derzeit insbesondere auf das Liner-Segment gerichtet. Im Jahr 2023 habe die Gesellschaft in diesem Bereich mit einer ersten Akquisition den Einstieg in den US-Markt vollzogen. Jetzt werde das Produktportfolio mit einem weiteren Zukauf – wie 2023 erneut ein Asset-Deal – ausgebaut.

    Damit werde Schritt für Schritt die Strategie eines „Serial Acquirer“ fortgesetzt, der mit regelmäßigen Akquisitionen hohe Synergien hebe. Ringmetall habe in Europa bereits unter Beweis gestellt, dass das Linergeschäft so sehr erfolgreich entwickelt werden könne, und verfüge aus einer jahrelangen positiven Geschäftsentwicklung im Spannringgeschäft auch über die nötige US-Expertise.

    Die Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen den Weg mit einem im Trend kontinuierlichen Umsatz- und Ertragswachstum fortsetze. Das spiegele sich in ihrem unveränderten Kursziel von 5,00 Euro wider, das weit über dem aktuellen Kurs liege. Aktuell werden die mit der Strategie erzielten positiven Effekte durch eine schwache Konjunktur zu einem guten Teil überdeckt. Die Analysten gehen davon aus, dass sich das Potenzial stärker entfalte, wenn der Gegenwind abnehme, was wegen der negativen Auswirkungen des Irankriegs im Moment aber erstmal nicht der Fall sein dürfte. Daher lautet ihr Urteil weiter „Hold“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.04.2026 um 9:45 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 05.04.2026 um 10:20 Uhr fertiggestellt und am 07.04.2026 um 9:30 Uhr veröffentlicht.

     

    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-04-07-SMC-Comment-Ringmetall_frei.pdf

    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die Ringmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 2,76EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.


    Rating: Neutral
    Analyst: Holger Steffen
    Kursziel: 5,00 Euro


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