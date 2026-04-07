    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniversal Music Group AktievorwärtsNachrichten zu Universal Music Group

    AKTIE IM FOKUS

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Universal Music Group mit Kurssprung - Pershing-Gebot treibt

    Für Sie zusammengefasst
    • UMG-Aktie sprang im frühen Handel deutlich an
    • Pershing Square bietet rund 56 Milliarden Euro
    • Aktie seit Juli fast halbiert, Prämie 78 Prozent
    AKTIE IM FOKUS - Universal Music Group mit Kurssprung - Pershing-Gebot treibt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Universal Music Group (UMG) haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit dem Kurssprung von zuletzt 10,3 Prozent reagierte der Wert auf das Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Pershing Square. Diese bietet rund 56 Milliarden Euro für den Musikkonzern. Kurz nach Handelsstart war es sogar um 20 Prozent nach oben gegangen. Allerdings hatte die Aktie sich seit Juli nahezu halbiert.

    Das Angebot umfasst eine Kombination aus Bar-Komponente und neuen UMG-Aktien. Insgesamt würde sich damit eine Bewertung von rund 30,40 Euro je Aktie ergeben. Aktuell liegt der Kurs von UMG bei knapp 19 Euro. Bezogen auf die Notierung zum 2. April bedeutet das Angebot eine Prämie von 78 Prozent./mf/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Universal Music Group!
    Long
    14,15€
    Basispreis
    3,16
    Ask
    × 6,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    19,97€
    Basispreis
    3,06
    Ask
    × 5,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie

    Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,35 % und einem Kurs von 19,09 auf Tradegate (07. April 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um +62,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 34,91 Mrd..

    Universal Music Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Universal Music Group mit Kurssprung - Pershing-Gebot treibt Aktien von Universal Music Group (UMG) haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit dem Kurssprung von zuletzt 10,3 Prozent reagierte der Wert auf das Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Pershing Square. Diese bietet rund 56 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     