AKTIE IM FOKUS
Universal Music Group mit Kurssprung - Pershing-Gebot treibt
- UMG-Aktie sprang im frühen Handel deutlich an
- Pershing Square bietet rund 56 Milliarden Euro
- Aktie seit Juli fast halbiert, Prämie 78 Prozent
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Aktien von Universal Music Group (UMG) haben am Dienstag im frühen Handel deutlich zugelegt. Mit dem Kurssprung von zuletzt 10,3 Prozent reagierte der Wert auf das Übernahmeangebot der Investmentgesellschaft Pershing Square. Diese bietet rund 56 Milliarden Euro für den Musikkonzern. Kurz nach Handelsstart war es sogar um 20 Prozent nach oben gegangen. Allerdings hatte die Aktie sich seit Juli nahezu halbiert.
Das Angebot umfasst eine Kombination aus Bar-Komponente und neuen UMG-Aktien. Insgesamt würde sich damit eine Bewertung von rund 30,40 Euro je Aktie ergeben. Aktuell liegt der Kurs von UMG bei knapp 19 Euro. Bezogen auf die Notierung zum 2. April bedeutet das Angebot eine Prämie von 78 Prozent./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Universal Music Group Aktie
Die Universal Music Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,35 % und einem Kurs von 19,09 auf Tradegate (07. April 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Universal Music Group Aktie um +62,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Universal Music Group bezifferte sich zuletzt auf 34,91 Mrd..
Universal Music Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.