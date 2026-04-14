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    Ihre wichtigsten Termine

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    Alle Blicke auf: Moody's, Citigroup, Kering, BMW, Airbus und Johnson & Johnson

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - Alle Blicke auf: Moody's, Citigroup, Kering, BMW, Airbus und Johnson & Johnson
    Foto: Damien Meyer/AFP/dpa

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q1-Umsatz
    07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q1-Umsatz
    08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Q2-Umsatz
    10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Spring Investor Conference
    10:00 Uhr, Frankreich: Vinci, Hauptversammlung
    12:45 Uhr, USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
    13:30 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Hauptversammlung
    14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
    15:30 Uhr, USA: Moody's, Hauptversammlung
    18:00 Uhr, Frankreich: Kering, Q1-Umsatz
    Deutschland: BMW, Pre-Close Call Q1/26
    Deutschland: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)

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    Konjunkturdaten

    China: Handelsbilanz 3/26
    06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 2/26
    06:30 Uhr, Japan: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
    07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 3/26
    09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 3/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 14.04.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    00:20USAUSAFed-Mitglied Miran Rede
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
    02:00USAUSAIWF Treffen
    09:00SpanienESPHVPI ( Jahr )
    10:50GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    14:30USAUSAProducer Price Index ex Food & Energy (YoY)
    14:30USAUSAProducer Price Index ex Food & Energy (MoM)
    14:30USAUSAProducer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAProducer Price Index (YoY)
    16:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    16:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    17:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Cipollone spricht
    17:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Lane spricht
    18:05GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    18:15USAUSAFed-Mitglied Goolsbee spricht
    18:45USAUSAFed-Mitglied Barr spricht
    19:00USAUSAFed's Collins speech
    19:00USAUSARede von Fed-Mitglied Paulson
    19:00USAUSAFOMC Mitglied Barkin spricht
    23:00Euro ZoneEUREZB-Präsidentin Lagarde spricht
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    10:00 WebinarWH SelfInvest: Eine Aktie, eine Option - Börseneinkommen leicht gemacht
    11:00 WebinarWH SelfInvest: Trading-Strategien – einfach umgesetzt
    17:30 WebinarWH SelfInvest: Sentinel als Allzwecklösung zur Marktanalyse
    18:30 WebinarHSBC: Marktupdate: Most Traded & Aktuelle Tipps zum Derivatehandel
    alle Webinare anzeigen »

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