Ihre wichtigsten Termine
Alle Blicke auf: Moody's, Citigroup, Kering, BMW, Airbus und Johnson & Johnson
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Q1-Umsatz
07:00 Uhr, Schweiz: Sika AG, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Q1-Umsatz
08:00 Uhr, Großbritannien: Imperial Brands, Q2-Umsatz
10:00 Uhr, Deutschland: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:00 Uhr, Schweiz: Givaudan, Spring Investor Conference
10:00 Uhr, Frankreich: Vinci, Hauptversammlung
12:45 Uhr, USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
13:30 Uhr, Frankreich: Airbus Group, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Niederlande: Stellantis, Hauptversammlung
14:00 Uhr, Niederlande: ING Groep, Hauptversammlung
14:00 Uhr, USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
15:30 Uhr, USA: Moody's, Hauptversammlung
18:00 Uhr, Frankreich: Kering, Q1-Umsatz
Deutschland: BMW, Pre-Close Call Q1/26
Deutschland: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)
Konjunkturdaten
China: Handelsbilanz 3/26
06:30 Uhr, Japan: Kapazitätsauslastung 2/26
06:30 Uhr, Japan: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
07:00 Uhr, Finnland: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Schweden: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Rumänien: Verbraucherpreise 3/26
09:00 Uhr, Tschechien: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
09:00 Uhr, Spanien: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
14:30 Uhr, USA: Erzeugerpreise 3/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 14.04.2026
Zeit Land Relev. Termin 00:20 USA Fed-Mitglied Miran Rede 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 02:00 USA IWF Treffen 09:00 ESP HVPI ( Jahr ) 10:50 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Producer Price Index ex Food & Energy (MoM) 14:30 USA Producer Price Index (MoM) 14:30 USA Producer Price Index (YoY) 16:00 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 16:00 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 17:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 17:30 EUR EZB-Mitglied Lane spricht 18:05 GBR BoE's Governor Bailey speech 18:15 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 18:45 USA Fed-Mitglied Barr spricht 19:00 USA Fed's Collins speech 19:00 USA Rede von Fed-Mitglied Paulson 19:00 USA FOMC Mitglied Barkin spricht 23:00 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht
Webinare
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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