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    Saylor greift wieder zu

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    Strategy tätigt Bitcoin-Käufe für 330 Millionen US-Dollar

    Trotz hoher Verluste setzt Michael Saylor mit Strategy unbeirrt auf Bitcoin und treibt mit den neuen Käufen die Aktie nach oben.

    Für Sie zusammengefasst
    Saylor greift wieder zu - Strategy tätigt Bitcoin-Käufe für 330 Millionen US-Dollar
    Foto: Dall-E

    Die US-Softwarefirma Strategy hat ihre Bitcoin-Strategie fortgesetzt und Anfang April weitere Kryptowährungen im Wert von rund 330 Millionen US-Dollar erworben. Gleichzeitig meldete das Unternehmen für das erste Quartal 2026 einen nicht realisierten Verlust auf seine Digital-Assets in Höhe von 14,46 Milliarden US-Dollar.

    Milliardenverlust – aber steuerlicher Effekt mildert Belastung

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    Wie aus einer aktuellen Unternehmensmitteilung hervorgeht, resultiert aus den Bewertungsverlusten ein latenter Steuervorteil von rund 2,42 Milliarden US-Dollar. Diese buchhalterische Gegenwirkung dürfte einen Teil der bilanziellen Belastung abfedern, ändert jedoch nichts an der enormen Volatilität der Strategie.

    Nachdem das Unternehmen in der Vorwoche erstmals seit längerer Zeit keine neuen Bestände aufgebaut hatte, reagierten Investoren nun umso positiver auf die Wiederaufnahme der Käufe. Die Aktie von Strategy legte im vorbörslichen Handel um 3,9 Prozent zu.

    Fast 5.000 Bitcoin in fünf Tagen gekauft

    Zwischen dem 1. und 5. April erwarb Strategy insgesamt 4.871 Bitcoin zu einem durchschnittlichen Preis von 67.718 US-Dollar pro Coin. Mit rund 3,8 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots bleibt Strategy der größte börsennotierte Halter der Kryptowährung.

    Zur Finanzierung der jüngsten Bitcoin-Käufe griff Strategy auf eine Kombination verschiedener Kapitalmaßnahmen zurück. Im Zentrum stand dabei die Ausgabe von Vorzugsaktien: Ende März platzierte das Unternehmen rund 2,28 Millionen Aktien einer variabel verzinsten Serie-A-Vorzugsaktie und erzielte daraus Nettoerlöse in Höhe von 227,3 Millionen US-Dollar.

    Ergänzend wurden Anfang April weitere 1,03 Millionen dieser Vorzugsaktien ausgegeben, was zusätzliche 102,6 Millionen US-Dollar in die Kasse spülte. Parallel dazu nutzte Strategy auch den Aktienmarkt für Stammaktien: Durch den Verkauf von 593.294 Klasse-A-Aktien generierte das Unternehmen weitere 72 Millionen US-Dollar.

    Bitcoin-Bestand wächst weiter

    Nach den jüngsten Käufen hält Strategy nun insgesamt 766.970 Bitcoin, die zu einem durchschnittlichen Preis von 75.644 US-Dollar erworben wurden. Damit bleibt das Unternehmen stark exponiert gegenüber den Schwankungen der Kryptowährung.

    Der aktuelle Marktpreis von Bitcoin liegt bei rund 69.400 US-Dollar und damit unter dem durchschnittlichen Einstiegspreis des Unternehmens. Innerhalb der letzten 24 Stunden konnte Bitcoin zwar um etwa 0,6 Prozent zulegen, doch die Diskrepanz zwischen Marktwert und Kaufpreis erklärt einen Großteil der bilanziellen Verluste.

    Mit rund 3,8 Prozent des gesamten Bitcoin-Angebots bleibt Strategy der größte börsennotierte Halter der Kryptowährung.

    Institutionelle Nachfrage bleibt robust

    Laut Daten des Analysehauses CryptoQuant gehört Strategy weiterhin zu den wichtigsten institutionellen Käufern. Gemeinsam mit Spot-ETFs zählt das Unternehmen zu den wenigen Akteuren, die in großem Umfang Liquidität aus dem Markt absorbieren.

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    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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