Börsenstart Europa - 07.04. - FTSE Athex 20 stark +1,36 %

Der MDAX bewegt sich bei 28.897,11 PKT und fällt um -0,66 %. Top-Werte: K+S +3,74 %, Salzgitter +3,54 %, Aurubis +2,85 % Flop-Werte: Delivery Hero -4,35 %, DWS Group -3,47 %, Deutsche Lufthansa -1,60 %

Der DAX steht aktuell (09:59:49) bei 23.174,95 PKT und fällt um -0,10 %. Top-Werte: BASF +1,92 %, Fresenius Medical Care +1,38 %, Hannover Rueck +1,00 % Flop-Werte: Qiagen -2,21 %, Heidelberg Materials -2,03 %, Siemens Healthineers -0,93 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.462,11 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Carl Zeiss Meditec +2,85 %, SUESS MicroTec +2,48 %, Draegerwerk +2,26 %

Flop-Werte: Qiagen -2,21 %, Siemens Healthineers -0,93 %, Evotec -0,86 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:29) bei 5.688,93 PKT und fällt um -0,17 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +2,13 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,93 %, BASF +1,92 %

Flop-Werte: ASML Holding -2,75 %, Prosus Registered (N) -0,90 %, Sanofi -0,80 %

Der ATX bewegt sich bei 5.474,15 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,23 %, Verbund Akt.(A) +1,45 %, Oesterreichische Post +1,07 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,27 %, Andritz -1,09 %, STRABAG -0,90 %

Der SMI steht bei 12.972,32 PKT und verliert bisher -0,12 %.

Top-Werte: Logitech International +1,17 %, Alcon +0,84 %, Swiss Life Holding +0,76 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,37 %, Lonza Group -1,27 %, Holcim -1,15 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:58:20) bei 7.993,47 PKT und fällt um -0,04 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +2,26 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,93 %, ArcelorMittal +1,75 %

Flop-Werte: ENGIE -1,30 %, Stellantis -1,15 %, Renault -1,00 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.991,97 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Sandvik +0,66 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,60 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,21 %

Flop-Werte: Swedbank Shs(A) -2,16 %, AstraZeneca -1,91 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,89 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.230,00 PKT und steigt um +1,36 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,02 %, Public Power +1,44 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,82 %

Flop-Werte: Jumbo -2,25 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,72 %, Viohalco -0,55 %