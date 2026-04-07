    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBioNxt Solutions AktievorwärtsNachrichten zu BioNxt Solutions
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    BioNxt sichert sich einheitliches europäisches Patent für seine sublinguale Cladribin-ODF-Plattform in 18 Ländern

    VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. April 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Systeme zur Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat, freut sich, die offizielle Eintragung der einheitlichen Wirkung für das europäische Patent Nr. 4539857 bekannt zu geben, das die firmeneigene sublinguale Cladribin-Oral-Thin-Film-Plattform (ODF) abdeckt.

     

    Das Europäische Patentamt hat die einheitliche Wirkung des Patents am 31. März 2026 mit Wirkung zum 11. März 2026 registriert. Das Einheitspatent bietet einen zentralisierten Schutz in 18 teilnehmenden europäischen Ländern, darunter wichtige Pharmamärkte wie Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Schweden und Portugal.

     

    Kernpatent deckt Technologie für sublinguale Cladribin-Filme ab

     

    Das Patent bezieht sich auf eine sublinguale pharmazeutische Zusammensetzung, die Cladribin enthält, vorzugsweise als Cladribin-Cyclodextrin-Komplex formuliert und in eine hydrophile, polymerbasierte orale Dünnfilm-Matrix eingebettet ist.

     

    Die patentgeschützte Technologie ist für die transmukosale Verabreichung konzipiert und findet Anwendung bei Multipler Sklerose sowie weiteren Autoimmunerkrankungen, darunter Myasthenia gravis und Erkrankungen des Neuromyelitis-optica-Spektrums.

     

    Mit einem Prioritätsdatum vom 15. Juni 2022 gewährleistet das Patent einen langfristigen Schutz des geistigen Eigentums für die führende Arzneimittelverabreichungsplattform von BioNxt.

     

    Einheitliches Patent ermöglicht skalierbare Vermarktung in Europa

     

    Das einheitliche Patentsystem ermöglicht es BioNxt, den Patentschutz in 18 EU-Mitgliedstaaten unter einem einzigen Rechtsrahmen zu sichern und durchzusetzen, was die administrative Komplexität im Vergleich zu herkömmlichen nationalen Validierungswegen erheblich reduziert.

     

    Dieser Meilenstein verbessert die Möglichkeiten von BioNxt, regionale Lizenzvereinbarungen, strategische Partnerschaften zur gemeinsamen Entwicklung und einen effizienten Marktzugang in ganz Europa anzustreben, und stellt einen wichtigen Schritt im Übergang des Unternehmens zur Kommerzialisierung seines führenden Produktkandidaten BNT23001 (sublinguales Cladribin-ODF) dar.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BioNxt sichert sich einheitliches europäisches Patent für seine sublinguale Cladribin-ODF-Plattform in 18 Ländern VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. April 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Systeme zur Verabreichung von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     