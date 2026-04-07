BioNxt sichert sich einheitliches europäisches Patent für seine sublinguale Cladribin-ODF-Plattform in 18 Ländern

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. April 2026 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE:BNXT)(OTCQB:BNXTF)(FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Systeme zur Verabreichung von Medikamenten spezialisiert hat, freut sich, die offizielle Eintragung der einheitlichen Wirkung für das europäische Patent Nr. 4539857 bekannt zu geben, das die firmeneigene sublinguale Cladribin-Oral-Thin-Film-Plattform (ODF) abdeckt.

Das Europäische Patentamt hat die einheitliche Wirkung des Patents am 31. März 2026 mit Wirkung zum 11. März 2026 registriert. Das Einheitspatent bietet einen zentralisierten Schutz in 18 teilnehmenden europäischen Ländern, darunter wichtige Pharmamärkte wie Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande, Schweden und Portugal.

Kernpatent deckt Technologie für sublinguale Cladribin-Filme ab

Das Patent bezieht sich auf eine sublinguale pharmazeutische Zusammensetzung, die Cladribin enthält, vorzugsweise als Cladribin-Cyclodextrin-Komplex formuliert und in eine hydrophile, polymerbasierte orale Dünnfilm-Matrix eingebettet ist.

Die patentgeschützte Technologie ist für die transmukosale Verabreichung konzipiert und findet Anwendung bei Multipler Sklerose sowie weiteren Autoimmunerkrankungen, darunter Myasthenia gravis und Erkrankungen des Neuromyelitis-optica-Spektrums.

Mit einem Prioritätsdatum vom 15. Juni 2022 gewährleistet das Patent einen langfristigen Schutz des geistigen Eigentums für die führende Arzneimittelverabreichungsplattform von BioNxt.

Einheitliches Patent ermöglicht skalierbare Vermarktung in Europa

Das einheitliche Patentsystem ermöglicht es BioNxt, den Patentschutz in 18 EU-Mitgliedstaaten unter einem einzigen Rechtsrahmen zu sichern und durchzusetzen, was die administrative Komplexität im Vergleich zu herkömmlichen nationalen Validierungswegen erheblich reduziert.

Dieser Meilenstein verbessert die Möglichkeiten von BioNxt, regionale Lizenzvereinbarungen, strategische Partnerschaften zur gemeinsamen Entwicklung und einen effizienten Marktzugang in ganz Europa anzustreben, und stellt einen wichtigen Schritt im Übergang des Unternehmens zur Kommerzialisierung seines führenden Produktkandidaten BNT23001 (sublinguales Cladribin-ODF) dar.