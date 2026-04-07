GOLDMAN SACHS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 36 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Jenaer seien der europäischen Healthcare-Branche im bisherigen Jahresverlauf weit hinterhergehinkt, schrieb Richard Felton am Dienstag. Die Korrekturen der Markterwartungen schienen zwar zunächst beendet zu sein, langfristig blieben jedoch einige Fragen offen. Die Aktien könnten allerdings positiv reagieren, wenn das Management den Bericht zum zweiten Quartal zur Präsentation strukturellen Einsparpotenzials und einer Portfolio-Rationalisierung nutze./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:44 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 25,60EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Richard Felton

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 31

Kursziel alt: 36

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,00 € , was eine Steigerung von +21,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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