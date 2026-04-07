GOLDMAN SACHS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 36 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktien der Jenaer seien der europäischen Healthcare-Branche im bisherigen Jahresverlauf weit hinterhergehinkt, schrieb Richard Felton am Dienstag. Die Korrekturen der Markterwartungen schienen zwar zunächst beendet zu sein, langfristig blieben jedoch einige Fragen offen. Die Aktien könnten allerdings positiv reagieren, wenn das Management den Bericht zum zweiten Quartal zur Präsentation strukturellen Einsparpotenzials und einer Portfolio-Rationalisierung nutze./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 06:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,81 % und einem Kurs von 25,60EUR auf Tradegate (07. April 2026, 09:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 31
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Richard Felton
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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