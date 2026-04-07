AKTIE IM FOKUS
ASML sehr schwach - Sorgen wegen US-Gesetzentwurf
- ASML-Aktie verlor früh 4,1 Prozent auf 1.114 Euro
- Match Act trifft US-Export von DUV nach China
- UBS erwartet 5–10 Prozent weniger Gewinn je Aktie
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die ASML -Aktie hat am Dienstag im nur leicht schwächelnden Börsenumfeld kräftig nachgegeben. Analysten verwiesen auf einen Gesetzentwurf aus Washington. Im frühen Handel verlor das Papier des Herstellers von Lithografie-Systemen zuletzt 4,1 Prozent auf 1.114,00 Euro und war damit Schlusslicht im EuroStoxx 50 .
Der sogenannte "Match Act" (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware) ziele auf das US-Exportgeschäft von DUV-Anlagen des niederländischen Herstellers von Lithografie-Systemen nach China, hieß es am Markt. Wie JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande schrieb, ist dieser Gesetzesentwurf am Donnerstag von Senatoren beider Parteien eingebracht worden und dürfte sich "negativ auf den Umsatz und Gewinn" von ASML auswirken.
UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies erwartet, dass 2026 etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie betroffen sein könnten. Er verwies zugleich aber darauf, dass die Verabschiedung des Gesetzes nicht sicher sei./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 5.698 auf Ariva Indikation (07. April 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 440,24 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.525,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +32,35 %/+49,99 % bedeutet.
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Holding N.V. delivered mixed Q4 results, but order momentum and AI-driven demand support a constructive outlook.
Q4 bookings surged 86%, notably with a 150% increase in EUV bookings, signaling robust growth potential into 2027-2028.
Guidance points to double-digit sales growth in 2026, with margin expansion driven by EUV and High NA shipments.
I maintain a buy rating on ASML, raising the price target to $1,618, reflecting improved EBITDA and free cash flow estimates.
https://seekingalpha.com/article/4870456-asml-euv-orders-explode-the-setup-into-2026-2028-just-improved
07:07
Quelle stock3
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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