ASML sehr schwach - Sorgen wegen US-Gesetzentwurf

UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies erwartet, dass 2026 etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie betroffen sein könnten. Er verwies zugleich aber darauf, dass die Verabschiedung des Gesetzes nicht sicher sei./ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 5.698 auf Ariva Indikation (07. April 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 440,24 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.525,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +32,35 %/+49,99 % bedeutet.