    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    AKTIE IM FOKUS

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASML sehr schwach - Sorgen wegen US-Gesetzentwurf

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML-Aktie verlor früh 4,1 Prozent auf 1.114 Euro
    • Match Act trifft US-Export von DUV nach China
    • UBS erwartet 5–10 Prozent weniger Gewinn je Aktie
    AKTIE IM FOKUS - ASML sehr schwach - Sorgen wegen US-Gesetzentwurf
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die ASML -Aktie hat am Dienstag im nur leicht schwächelnden Börsenumfeld kräftig nachgegeben. Analysten verwiesen auf einen Gesetzentwurf aus Washington. Im frühen Handel verlor das Papier des Herstellers von Lithografie-Systemen zuletzt 4,1 Prozent auf 1.114,00 Euro und war damit Schlusslicht im EuroStoxx 50 .

    Der sogenannte "Match Act" (Multilateral Alignment of Technology Controls on Hardware) ziele auf das US-Exportgeschäft von DUV-Anlagen des niederländischen Herstellers von Lithografie-Systemen nach China, hieß es am Markt. Wie JPMorgan-Analyst Sandeep Deshpande schrieb, ist dieser Gesetzesentwurf am Donnerstag von Senatoren beider Parteien eingebracht worden und dürfte sich "negativ auf den Umsatz und Gewinn" von ASML auswirken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    6.067,58€
    Basispreis
    3,45
    Ask
    × 14,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.289,83€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    UBS-Analyst Francois-Xavier Bouvignies erwartet, dass 2026 etwa 5 bis 10 Prozent des Ergebnisses je ASML-Aktie betroffen sein könnten. Er verwies zugleich aber darauf, dass die Verabschiedung des Gesetzes nicht sicher sei./ck/jha/

    ASML Holding

    -1,06 %
    +2,23 %
    +3,56 %
    +6,83 %
    +106,17 %
    +86,24 %
    +112,62 %
    +1.178,22 %
    +4.209,67 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 5.698 auf Ariva Indikation (07. April 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 440,24 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.525,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.700,00EUR was eine Bandbreite von +32,35 %/+49,99 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASML Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS ASML sehr schwach - Sorgen wegen US-Gesetzentwurf Die ASML -Aktie hat am Dienstag im nur leicht schwächelnden Börsenumfeld kräftig nachgegeben. Analysten verwiesen auf einen Gesetzentwurf aus Washington. Im frühen Handel verlor das Papier des Herstellers von Lithografie-Systemen zuletzt 4,1 Prozent …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     