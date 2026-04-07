Swiss Prime Stiftung feiert 10 Jahre & Erfolg im Geschäftsjahr 2025
Zehn Jahre Swiss Prime Anlagestiftung: 2025 markiert ein Jahrzehnt stabilen Wachstums mit starkem Immobilienportfolio, solider Rendite und gezielter Expansion in neue Segmente.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Jubiläum: Die Swiss Prime Anlagestiftung feierte 2025 ihr zehnjähriges Bestehen (Testat OAK BV vom 10.04.2015) und betont damit langfristige Stabilität ihres Anlageansatzes.
- Immobilienportfolio: Verkehrswert per Ende 2025 CHF 4 531.1 Mio. (+10.22% / +CHF 420.0 Mio.), getragen von Neubauinvestitionen, Akquisitionen und positiven Einwertungen.
- Rendite und Effizienz: Anlagerendite 4.46% (2024: 4.27%) mit stabiler Cashflow‑Rendite von 3.26% und Wertänderungsrendite 1.20%; Betriebsgewinnmarge 77.62%, TERISA GAV 0.43%.
- Finanzierung: Erfolgreiche Kapitalaufnahme von rund CHF 250 Mio.; Eigenkapital inkl. Sacheinlagen um über CHF 310 Mio. gestärkt; Fremdfinanzierungsquote gesunken auf 20.18%.
- Transaktionen & Entwicklung: Acht Akquisitionen (Gesamtvolumen CHF 311 Mio.), zehn Verkäufe (~CHF 65 Mio.), 15 Zugänge inkl. bedeutender Sacheinlage; Projektabschluss «Co‑Next» Muttenz; Leerstandsquote 1.80%.
- SPA Living+ Europe: Anlagerendite 3.73% (hedged 1.06%), Cashflow‑Rendite 3.64%; kumulierte Rendite seit Lancierung 26.22% (hedged 16.87%); Kapitalzusage CHF 20 Mio. für Ausbau «Serviced Living».
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